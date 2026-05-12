Conmoción en la NBA: falleció el basquetbolista Brandon Clarke, de 29 años

El mundo de la NBA se vio conmocionado este martes tras la confirmación del fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, a los 29 años. La franquicia anunció la noticia a través de un comunicado oficial, en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus integrantes más valorados.

Clarke, oriundo de Vancouver y seleccionado en el puesto 21 del Draft 2019, desarrolló toda su carrera profesional en Memphis, donde se consolidó rápidamente como una pieza importante dentro del proyecto deportivo del equipo. A lo largo de sus temporadas en la liga, se destacó por su intensidad defensiva, su capacidad atlética y su compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.

Por el momento no se informaron oficialmente las causas de su muerte. En las últimas horas, jugadores, entrenadores y dirigentes de la NBA manifestaron mensajes de condolencias y acompañamiento a la familia y al entorno del basquetbolista.

La repentina noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de Memphis y en el ámbito del básquet internacional, que despide a una de sus figuras emergentes.