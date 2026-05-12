El Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia por el conflicto en Sauce Viejo y ASOEM suspendió el paro regional

Por Santotomealdía



ASOEM resolvió suspender las medidas de fuerza previstas para esta semana en las localidades del Departamento La Capital, luego de la audiencia realizada este martes en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe. La decisión fue comunicada por el gremio tras la intervención de la cartera laboral en el conflicto que mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo.

Según informó la entidad sindical, la suspensión de las medidas comenzó a regir “desde la tarde de este martes en toda la jurisdicción gremial”, aunque el estado de alerta y las acciones sindicales continúan en Sauce Viejo hasta la audiencia convocada para el próximo jueves 14 de mayo.

De acuerdo con lo expresado por ASOEM, el Ministerio resolvió “convocar a una instancia de conciliación con la Municipalidad de Sauce Viejo”, en el marco del pedido presentado por el sindicato el pasado 5 de mayo. En el comunicado difundido este martes, el gremio sostuvo que la citación fue dirigida al intendente Mario Papaleo “bajo apercibimiento de ley”.

Desde la organización sindical señalaron que valoran “la apertura de una instancia institucional de diálogo” y remarcaron que el conflicto se originó por lo que consideran medidas de “persecución sindical”, suspensiones y traslados impulsados por el Ejecutivo local.

ASOEM también destacó “el nivel de adhesión al paro desarrollado este martes en toda la jurisdicción sindical”, que incluye distintas localidades del Departamento La Capital. Según expresó el gremio, la jornada reflejó “la unidad y solidaridad” de los trabajadores municipales en defensa de la libertad sindical y los derechos laborales.

De la audiencia realizada en la sede ministerial participaron, en representación de ASOEM, el secretario general Juan R. Medina, la secretaria de Coordinación Luisina Acevedo, la secretaria Gremial Rocío Medina y la apoderada legal Jésica Escobar.

Por el Ministerio de Trabajo estuvieron presentes el ministro Roald Báscolo y la directora provincial de Relaciones Laborales, Marisa Castro. En tanto, por la Municipalidad de Santa Fe participaron el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, y la coordinadora de Asuntos Gremiales, Alejandra Castro.

El conflicto entre ASOEM y el Ejecutivo de Sauce Viejo lleva más de tres meses y en las últimas semanas sumó nuevos capítulos vinculados a medidas gremiales, denuncias cruzadas y cuestionamientos sobre la representación sindical de los trabajadores municipales en la ciudad.