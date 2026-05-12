La OMS llama a reforzar los protocolos tras la evacuación del crucero afectado por hantavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo este martes que “el trabajo no terminó” tras la evacuación de la mayoría de las personas que se encontraban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por casos de hantavirus, y llamó a los países a seguir las recomendaciones del organismo internacional. Hasta el momento, se confirmaron tres muertes y un total de 11 casos positivos.

En una conferencia de prensa realizada en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el titular de la OMS indicó que no existen indicios de que la situación represente el inicio de un brote de mayor magnitud. Sin embargo, advirtió que el escenario podría modificarse debido al largo período de incubación del virus, por lo que no descartó la aparición de nuevos casos en las próximas semanas.

El encuentro tuvo lugar en el palacio de La Moncloa, un día después de que concluyera la operación para repatriar desde la isla de Tenerife a más de 120 pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades que viajaban en el Hondius. La embarcación ahora se dirige hacia su base en el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos.

Ghebreyesus recordó que, frente al hantavirus —una enfermedad poco frecuente para la que no existe vacuna— la OMS dispone de protocolos y directrices claras, aunque reconoció que cada país tiene soberanía para decidir su aplicación. En ese sentido, señaló que la recomendación del organismo es que las personas evacuadas sean sometidas a un seguimiento activo, ya sea en un centro de cuarentena designado o en sus domicilios, durante 42 días desde la última exposición, fecha que —según detalló— se extiende hasta el 21 de junio.

El funcionario también se refirió a las críticas surgidas en Tenerife por la posibilidad de que el desembarco de los pasajeros pudiera facilitar la propagación del virus. Aseguró comprender la preocupación de la población local, aunque remarcó que el riesgo es bajo tanto para los habitantes de la isla como a nivel global.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez destacó el “éxito” del operativo sanitario desarrollado en Canarias y defendió la decisión de España de permitir el desembarco del crucero. En ese marco, subrayó la importancia de la solidaridad internacional y afirmó que la respuesta ante situaciones de este tipo debe basarse en la cooperación entre países.

Finalmente, desde Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu pidió una mayor coordinación de los protocolos sanitarios dentro de la Unión Europea para enfrentar posibles casos de hantavirus. Además, anunció que ordenó reforzar la cooperación con los Estados vecinos y avanzar en una armonización de medidas en el espacio Schengen, tras los contagios detectados en Países Bajos, España, Francia y Alemania.

