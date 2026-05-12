La Carpa Blanca de AMSAFE llegó a Villa Constitución con actividades en defensa de la escuela pública

Por Santotomealdía

La Carpa Blanca de la Dignidad Docente impulsada por AMSAFE llegó este lunes a Villa Constitución, en el departamento Constitución, con una jornada atravesada por actividades políticas, sindicales, pedagógicas y culturales en defensa de la escuela pública y los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

La propuesta reunió a representantes gremiales, organizaciones sociales y trabajadores de distintos sectores, en una agenda que incluyó paneles, talleres, espacios de formación y actividades artísticas. Desde AMSAFE señalaron que la iniciativa busca sostener “la memoria, la organización y la lucha” en defensa de la educación pública.

El panel de apertura contó con la participación del secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso; la delegada seccional de AMSAFE Constitución, Marta Risso; las secretarias adjuntas del gremio, Susana Ludmer y Patricia Hernández; y representantes de SADOP Rosario, entre ellos el secretario general Martín Lucero y la secretaria administrativa María Laura Lavellia.

Durante la actividad también se realizó un reconocimiento a las y los ayunantes de la histórica Carpa Blanca de los años 90, en un homenaje vinculado a una de las principales luchas docentes desarrolladas en el país.

Además, durante la mañana se desarrolló una mesa intersindical con representantes de sindicatos, agrupaciones y movimientos barriales, mientras que posteriormente tuvo lugar una charla sobre el sistema previsional, orientada al intercambio y la formación sindical.

Desde las 14 comenzaron actividades simultáneas vinculadas a la cultura, la pedagogía y las expresiones artísticas. Según indicó AMSAFE, la propuesta apunta a consolidar la Carpa Blanca como un espacio abierto al debate colectivo y a la participación popular.

Las actividades continuarán con talleres, intervenciones artísticas, paneles sindicales y espacios culturales previstos para el resto de la jornada.