Irán advirtió que responderá con firmeza ante cualquier ataque

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió este lunes que las fuerzas armadas del país están preparadas para responder ante cualquier eventual agresión, en un nuevo capítulo de tensión en el escenario diplomático con Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Qalibaf sostuvo que el país se encuentra listo para “todas las opciones” y afirmó que quienes intenten atacar a Irán “se llevarán una sorpresa”. Sus declaraciones llegaron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionara la respuesta enviada por Teherán a una propuesta de Washington orientada a alcanzar un alto el fuego, al señalar que el proceso está “en cuidados intensivos”.

Irán remitió el domingo su contestación al último borrador presentado por Estados Unidos a través de un mediador pakistaní, en el marco de las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto.

En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, brindó precisiones en su conferencia de prensa semanal y afirmó que la postura de su país se basa en la defensa de los derechos que considera “legítimos” para su población. Entre los puntos planteados por Teherán mencionó el cese de las acciones militares en Asia Occidental, el levantamiento de restricciones marítimas sobre buques iraníes, la liberación de activos congelados en el exterior y garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz, además de condiciones para restablecer la estabilidad regional.

En paralelo, el jefe del programa nuclear iraní, Mohammad Eslami, remarcó que el desarrollo tecnológico atómico del país y el enriquecimiento de uranio no forman parte de una eventual negociación con Washington. Según reportó la agencia oficial IRNA, el funcionario aseguró que esos aspectos “no están en la agenda” de las conversaciones y que el enriquecimiento “no es negociable”.

Las declaraciones se producen en un clima de persistente fricción diplomática, con señales cruzadas entre ambas partes y sin avances concretos hacia un acuerdo que permita descomprimir la situación en la región.