Eco de la caída en la construcción: una de las principales cementeras cerró el primer trimestre con pérdidas

La filial argentina de Holcim cerró el primer trimestre de 2026 con números en rojo, en un contexto en el que la industria de la construcción continúa sin mostrar señales firmes de recuperación. La compañía —segunda productora de cemento del país— informó a la Comisión Nacional de Valores un resultado neto negativo de $3.839 millones, que contrasta con la ganancia de $1.802 millones registrada en igual período del año pasado, en valores homogéneos a marzo de 2026.

La empresa atribuyó el desempeño a un escenario macroeconómico que describió como de “moderada estabilidad”, pero con persistente estancamiento del mercado interno. En ese marco, los ingresos por ventas cayeron 3,7% interanual y se ubicaron en $125.086 millones, mientras que el aumento de costos impactó en la rentabilidad: la ganancia bruta se redujo 25% en la comparación anual.

El retroceso también se explicó por un mayor nivel de gastos de comercialización y distribución, que crecieron de forma significativa respecto del año anterior. A ello se sumó una pérdida por desvalorización de activos superior a $10.000 millones, vinculada principalmente a la unidad de hormigón y a activos asociados a su ex planta productiva de Yocsina, luego de que la compañía determinara que su valor contable superaba el recuperable.

En el plano financiero, el resultado por posición monetaria fue positivo gracias al efecto de la inflación, aunque no alcanzó para compensar el incremento de los gastos financieros. Como consecuencia, la pérdida por acción básica y diluida pasó a $10,42, frente a una ganancia de $4,57 un año atrás.

La menor actividad también se reflejó en el volumen físico: la producción de cemento portland descendió 4,8% interanual en el primer trimestre, al pasar de 595.606 toneladas a 567.048 toneladas.

En su informe, la compañía señaló que, si bien la inflación muestra una desaceleración respecto del año anterior, la recuperación económica es heterogénea. Destacó que sectores como la energía y la agroindustria impulsan el crecimiento general, pero advirtió que los segmentos vinculados al mercado interno enfrentan señales de debilidad.

En particular, remarcó que la obra pública y el crédito hipotecario se mantienen en niveles bajos, afectados por el costo del financiamiento y la cautela inversora. En la industria del cemento, el trimestre cerró con un leve descenso acumulado, en línea con la falta de dinamismo de la construcción.

Pese a los resultados negativos, la compañía reafirmó su estrategia enfocada en eficiencia operativa, optimización de costos y diversificación de productos, con el objetivo de sostener su competitividad en un escenario desafiante. También indicó que la evolución del negocio dependerá del equilibrio fiscal y de la estabilidad cambiaria, factores considerados clave para la inversión en infraestructura.

Holcim es la segunda mayor cementera del país, detrás de Loma Negra. Entre ambas concentran cerca del 80% del mercado interno, donde también operan firmas como Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia.