La CGT confirmó su participación en la marcha universitaria de este martes

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que participará de la marcha universitaria convocada para este martes, en una movilización que se realizará en distintos puntos del país en defensa de la educación pública, la universidad y la ciencia nacional.

Desde la central obrera señalaron que acompañarán la protesta “junto a los estudiantes”, con el objetivo de respaldar el reclamo por mayor financiamiento y en rechazo a los recortes en el sector. En ese marco, remarcaron que la educación pública es clave para “cuidar el futuro” y sostuvieron que su defensa está directamente vinculada con el desarrollo productivo y la soberanía del país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la CGT afirmó que la movilización busca proteger la educación y la ciencia nacional, al considerar que forman parte de la base de la movilidad social ascendente y del crecimiento económico.

La organización sindical también expresó su acompañamiento a docentes y trabajadores no docentes, y confirmó su adhesión a la convocatoria. Según lo previsto, la concentración se realizará a las 15 en la zona de Diagonal Sur y Bolívar, desde donde marcharán en defensa de la universidad pública.