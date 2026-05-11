El riesgo país perforó los 500 puntos y tocó su nivel más bajo en casi cuatro meses

El riesgo país cayó este lunes por debajo de los 500 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo en casi cuatro meses, en un contexto internacional más favorable y luego de la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings.

En las primeras operaciones de la jornada, el indicador elaborado por J.P. Morgan retrocedió hasta los 498 puntos, según datos de Rava Bursátil. Se trata del menor valor desde fines de enero, cuando había tocado un piso cercano a los 484 puntos, en medio de señales de estabilidad en la política de acumulación de reservas del Banco Central.

El descenso llega tras la decisión de Fitch de elevar la nota soberana de Argentina de CCC+ a B-, el primer avance en la calificación en varios años. La mejora fue interpretada por el mercado como un respaldo al proceso de consolidación fiscal y a las reformas en marcha. Sin embargo, el promedio de las agencias de riesgo todavía se mantiene en niveles más bajos, lo que deja margen para futuras actualizaciones.

Desde el mercado destacaron que la baja del riesgo país combina el efecto de la mejora crediticia con un mejor clima global para los activos emergentes, impulsado por la expectativa de una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente. En ese marco, los bonos soberanos argentinos también operan en alza, con avances moderados tanto en los títulos locales como en los que cotizan en el exterior.

La mejora del contexto internacional también impacta en los mercados financieros argentinos. La Bolsa porteña inició la semana con subas, acompañada por un buen desempeño de las acciones energéticas y del sector financiero. La tendencia positiva se replica en los ADR argentinos que cotizan en Nueva York, donde sobresalen nuevamente los papeles vinculados a la energía.

De cara a los próximos días, el mercado seguirá atento a la evolución de la situación geopolítica internacional y a las presentaciones de resultados corporativos, en un escenario donde cualquier cambio en el frente externo podría influir sobre el apetito global por riesgo.