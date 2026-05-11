Deportes — 11.05.2026 —
Scaloni dio la prelista: los 55 nombres que pueden ir al Mundial
Se trata de una nómina preliminar, que deberá reducirse a 26 jugadores antes del 30 de mayo, cuando se informe la lista definitiva.
El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió a la FIFA la prelista oficial de convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El listado preliminar incluye a 55 futbolistas del exterior y del ámbito local, y anticipa la base sobre la que se definirá la nómina definitiva de 26 jugadores.
Entre las principales novedades aparecen el arquero Santiago Beltrán, de River, y los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, además de otros nombres que buscan consolidarse en el tramo final previo al torneo.
La prelista incluye a referentes habituales del ciclo campeón del mundo, como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, junto a una nutrida presencia de jugadores que militan en clubes de Europa y de la Liga local.
Scaloni tiene plazo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva, que deberá quedar cerrada 12 días antes del inicio de la competencia. El debut de la Argentina será el martes 16 de junio, frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J.
Toda la prelista
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio