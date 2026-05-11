Cuartos de final confirmados: Unión visitará a Belgrano este martes a las 19

Unión ya tiene día y hora confirmados para su próximo desafío en el Torneo Apertura 2026. El Tatengue disputará los cuartos de final este martes 12 de mayo a las 19 horas, cuando visite a Belgrano de Córdoba en un duelo que promete alto voltaje y que se jugará en territorio cordobés.

El conjunto santafesino llega a esta instancia tras dar uno de los golpes de los octavos de final, al eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, en una actuación que fortaleció su confianza y lo mantiene en carrera en la recta decisiva del certamen. Ahora, el equipo intentará sostener ese envión en un cruce exigente ante un Belgrano que viene de quedarse con el clásico frente a Talleres.

El partido entre Belgrano y Unión abrirá la actividad de los cuartos de final en la parte alta del cuadro. En el segundo turno del martes, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal, en otro cruce que definirá un semifinalista.

La otra mitad del cuadro se resolverá el miércoles 13 de mayo. Ese día, Rosario Central recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito, mientras que el cierre de la fase estará a cargo de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata, en un enfrentamiento que completará los cruces rumbo a las semifinales.

Así quedó el cuadro del torneo Apertura 2026.

De esta manera, el Torneo Apertura entra en su etapa más intensa, con ocho equipos que buscarán avanzar un paso más en la pelea por el título. Unión, mientras tanto, ya tiene marcado en el calendario su próximo desafío y se prepara para sostener su ilusión en los cuartos de final.

Cronograma de los Cuartos de Final

Martes 12 de mayo:

19:00: Belgrano vs. Unión

21:30: Argentinos Juniors vs. Huracán

Miércoles 13 de mayo: