Colón volvió al triunfo, le ganó a All Boys y alcanzó la punta

Por Santotomealdía



Colón volvió a sonreír este domingo en el Brigadier López. El equipo rojinegro derrotó por 3 a 2 a All Boys y se trepó a la cima de la Zona B de la Primera Nacional, posición que comparte con Deportivo Morón.

El conjunto sabalero necesitaba recuperarse para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos y respondió con una actuación sólida durante gran parte del encuentro. Los goles fueron convertidos por Federico Lértora, Julián Marcioni e Ignacio Lago, mientras que para la visita descontaron Alejo Tabares e Iván Zafarana.

Colón arrancó el partido con intensidad y rápidamente encontró la ventaja. Apenas a los 4 minutos, tras una pelota detenida, Federico Lértora apareció en el área para poner el 1 a 0.

El inicio rojinegro fue muy bueno. Con presión alta, movilidad ofensiva y agresividad para recuperar la pelota, el equipo santafesino dominó claramente el desarrollo frente a un All Boys que tuvo muchas dificultades para reaccionar.

Incluso, a los 15 minutos, Colón estuvo muy cerca del segundo. Bonansea armó una gran jugada individual dejando rivales en el camino, aunque terminó definiendo al cuerpo del arquero cuando Marcioni llegaba solo por el medio.

La superioridad del local finalmente volvió a reflejarse en el marcador a los 32 minutos. Tras otra buena acción ofensiva, Julián Marcioni sacó un gran remate para marcar el 2 a 0 y darle mayor tranquilidad al Sabalero.

Con la ventaja, Colón manejó el cierre del primer tiempo sin sobresaltos, mientras All Boys comenzaba a mostrar nerviosismo y mayor fricción en el juego.

En el complemento, el conjunto santafesino parecía tener el partido controlado, aunque la visita reaccionó y le dio dramatismo al tramo final.

Primero avisó All Boys con una clara situación que obligó a intervenir a Marcos Díaz. Y poco después, a los 13 minutos, Alejo Tabares encontró el descuento para poner el 2 a 1 y sembrar incertidumbre en el Brigadier López.

Sin embargo, Colón respondió rápido. Apenas cuatro minutos después, Ignacio Lago convirtió de penal el 3 a 1 y devolvió algo de calma para el equipo rojinegro.

A partir de allí, el partido se hizo más abierto. All Boys adelantó líneas y exigió varias veces al arquero sabalero, que respondió en momentos clave para sostener la ventaja.

Ya en el tramo final, Iván Zafarana descontó nuevamente para la visita y le puso suspenso al cierre del encuentro, aunque Colón logró resistir y terminó celebrando un triunfo muy importante.

Con esta victoria, el Sabalero alcanzó la punta de la Zona B de la Primera Nacional y ratificó su protagonismo en la pelea por el ascenso.