Cuatro años y medio de prisión para un hombre que intentó robar una moto en la vía pública

Por Santotomealdía



Un hombre de 28 años identificado como Carlos Denis Fernández fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por intentar robar una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública en nuestra ciudad.

La sentencia fue resuelta por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Lascurain.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, el monto de la pena surgió de la unificación con una condena anterior que el imputado ya registraba por delitos contra la propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada del 24 de noviembre de 2025 sobre Avenida Luján al 2200.

De acuerdo con la investigación, Fernández rompió el tambor de arranque de una moto estacionada, logró destrabarla y escapó del lugar trasladando el vehículo a pie.

Sin embargo, poco después fue aprehendido por personal policial en inmediaciones de Roca y Balcarce, mientras aún llevaba consigo la motocicleta sustraída.

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de tentativa de robo calificado, agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

Además, junto a su defensor aceptó la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Desde el MPA indicaron también que la víctima fue informada de la resolución, recuperó la motocicleta y manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado.