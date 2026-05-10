Las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% en abril y acumulan un año de retroceso

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual del 3,2% en abril y acumulan un retroceso del 3,5% en el primer cuatrimestre del año, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con este dato, el sector sumó 12 meses consecutivos de retracción, en una tendencia que continúa reflejando el deterioro del consumo y las dificultades que atraviesan los comercios minoristas.

Además de la baja interanual, el informe también mostró un descenso en la comparación mensual desestacionalizada: las ventas cayeron 1,3% respecto de marzo.

Desde CAME señalaron que durante abril la actividad comercial estuvo concentrada principalmente en “rubros esenciales y de recambio estacional”, en un contexto donde predominó la búsqueda de financiamiento, promociones y bonificaciones por parte de los consumidores.

La entidad también advirtió sobre el impacto del aumento de costos operativos y de servicios básicos sobre la rentabilidad de los comercios pyme.

“El incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos”, sostuvo el relevamiento.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el 53,3% de los propietarios consultados indicó que su situación se mantiene estable respecto al año anterior, mientras que un 37,2% espera una mejora en los próximos 12 meses y un 13,8% proyecta un empeoramiento.

El informe también reflejó cautela en materia de inversiones: el 58,7% de los comerciantes consideró que el contexto actual no es favorable para realizar desembolsos.

Por otra parte, las ventas online mostraron un crecimiento del 8% interanual y una suba mensual del 0,7%, aunque desde CAME aclararon que ese desempeño no alcanzó para compensar la caída general del consumo minorista.

El análisis por rubros mostró que seis de los siete sectores relevados cerraron abril en terreno negativo. Las caídas más pronunciadas se registraron en:

Bazar y decoración : -12,3%

: -12,3% Perfumería : -7,2%

: -7,2% Ferretería y materiales para la construcción : -4,2%

: -4,2% Textil e indumentaria : -3,7%

: -3,7% Alimentos y bebidas : -3,1%

: -3,1% Calzado y marroquinería: -0,5%

La única excepción fue el rubro Farmacia, que registró una suba interanual del 6,1%.