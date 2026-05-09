A todo o nada, Unión quiere dar el golpe en Mendoza por los octavos de final

Este sábado por la noche, Unión comenzará a desandar su camino en los playoffs del Torneo Apertura cuando visite a Independiente Rivadavia desde las 21:30 en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del certamen. El encuentro será televisado en vivo por ESPN Premium y marcará el inicio de una etapa decisiva: cuatro partidos que separan a los equipos del título, en un formato de eliminación directa que no admite margen de error.

El Tatengue llega a esta instancia tras una fase regular con altibajos, en la que terminó octavo en la Zona A y aseguró su clasificación en la última fecha gracias a una combinación de resultados. Ahora, el equipo santafesino intentará dar el golpe en condición de visitante y sostener su sueño en una llave que lo cruza con uno de los equipos más sólidos del torneo.

Enfrente estará un Independiente Rivadavia que atraviesa un gran presente. La Lepra mendocina fue líder absoluto de la Zona B y, además, llega con el envión de haber sellado su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que lo consolida como uno de los protagonistas del semestre.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, en el siguiente paso de un camino que se vuelve cada vez más exigente rumbo a la definición.

Si bien el entrenador, Leonardo Madelón, no confirmó la alineación, el probable once sería: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

Por su parte, Independiente Rivadavia alistaría a: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce..

Con todo en juego y la ilusión renovada, Unión inicia esta noche su recorrido en los playoffs, con la expectativa de transformar la clasificación sufrida en una campaña que lo mantenga en carrera por el campeonato.

