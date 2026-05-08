"Hasta que no pueda más": Messi reveló cuánto le queda como futbolista

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, aseguró que mantiene intactas sus ganas de seguir jugando al fútbol y afirmó que continuará dentro de una cancha “hasta que no pueda más”.

“Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Y porque después soy competitivo, me gusta ganar a todo”, expresó el rosarino en una entrevista en la que repasó distintos aspectos de su presente deportivo y personal.

En ese sentido, reconoció que su espíritu competitivo fue clave a lo largo de toda su carrera. “Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quien soy”, señaló.

Durante la charla, Messi también habló sobre el Mundial 2026 y analizó a los principales candidatos para quedarse con el título. Entre ellos mencionó a Francia, España, Brasil, además de Alemania, Inglaterra y Portugal.

Sobre la Selección argentina, el capitán consideró que el equipo llega “bien” pese a algunas lesiones y faltas de ritmo de varios futbolistas. “Cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, sostuvo.

Sin embargo, evitó colocar a la Albiceleste como máxima favorita y remarcó que los mundiales “siempre son complicados” por el nivel de las selecciones participantes.

Messi también respaldó el trabajo del entrenador Lionel Scaloni y aseguró que “es el mejor” para continuar al frente del equipo “el tiempo que quiera”.

En otro tramo de la entrevista, el delantero del Inter Miami CF habló sobre su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, a la que definió como “una hermosa rivalidad deportiva”, marcada siempre por el respeto mutuo.

Además, se refirió a su amistad con Neymar y destacó que todavía mantiene contacto frecuente con él y con Luis Suárez, actual compañero suyo en el equipo estadounidense.

Por último, Messi también elogió al piloto argentino Franco Colapinto y valoró la naturalidad con la que atraviesa su crecimiento deportivo.