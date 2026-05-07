Córdoba: encontraron nuevos restos de personas desaparecidas en el centro clandestino de detención “La Perla”

La Justicia Federal confirmó este jueves la identificación de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos cuerpos fueron hallados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

La validación fue realizada por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y los nombres de las víctimas serán dados a conocer durante una conferencia de prensa prevista para el próximo martes 12 de mayo.

Según trascendió, en este nuevo hallazgo habrían sido identificadas al menos 11 personas, mientras continúa el proceso de notificación y acompañamiento a las familias.

Se trata del segundo grupo de identificaciones logradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, en el marco de los trabajos iniciados este año en la zona conocida como Loma del Torito, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera.

La demora entre la confirmación judicial y la difusión pública de los nombres responde al protocolo habitual en este tipo de casos, que establece primero la comunicación con los familiares y el respeto por sus tiempos antes de cualquier divulgación pública.

En marzo pasado ya se había dado a conocer una primera tanda de identificaciones correspondientes a 12 personas secuestradas y asesinadas entre 1976 y 1977, cuyos restos también fueron encontrados en Loma del Torito.

Entre las víctimas identificadas entonces figuraban José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Mario Alberto Nívoli Gauchat, entre otros militantes, estudiantes y trabajadores desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

Las tareas que permitieron estos hallazgos combinaron testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, tecnología LiDAR y fotografías aéreas históricas, además de análisis antropológicos y genéticos realizados por especialistas.

Durante los trabajos de campo fueron encontrados distintos fragmentos óseos, entre ellos restos de fémures y partes de cráneos.

El EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura.

La Perla funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio del país entre 1976 y 1978, bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 personas.

La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, mientras la próxima semana se conocerán oficialmente las identidades del nuevo grupo de víctimas recuperadas.

*Con información de INFOBAE.