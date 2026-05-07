El Gobierno logró un respaldo judicial en la disputa por la ley de financiamiento universitario

El Ministerio de Capital Humano informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

Según precisó el comunicado oficial, la presentación fue realizada en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.

La cartera nacional indicó que el recurso fue impulsado contra la sentencia dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y que incluyó un pedido de efecto suspensivo, el cual fue concedido por el tribunal.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Capital Humano, la resolución judicial implica que quedará suspendida la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.

El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, aunque su ejecución había quedado suspendida hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento correspondientes.

Según sostuvo el Gobierno nacional, la aplicación inmediata de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.

Finalmente, la administración nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcó que ello debe darse dentro de un esquema de sostenibilidad fiscal y de asignación eficiente de los recursos del Estado.