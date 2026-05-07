“Súper RIGI”: el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

El presidente Javier Milei anunció este jueves que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la creación de un nuevo esquema denominado “Súper RIGI”.

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según explicó Milei, la iniciativa buscará fomentar la creación de nuevas empresas y potenciar sectores considerados estratégicos dentro de la economía.

“Servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, sostuvo.

El anuncio se produjo durante el regreso del Presidente de su gira por Estados Unidos, donde participó de la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken, realizada en Los Ángeles.

Durante su exposición, Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y destacó las políticas de desregulación económica, reducción del Estado y apertura de mercados impulsadas por el Gobierno nacional.

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple: devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, afirmó.

El actual régimen RIGI contempla más de 30 proyectos con proyecciones superiores a los US$100.000 millones en inversiones, mientras que ya fueron aprobados 14 proyectos por un total cercano a US$28.000 millones, según datos oficiales.

Entre los anuncios recientes vinculados al esquema aparece el de la petrolera Chevron, que prevé inversiones superiores a los US$10.000 millones.

“Chevron nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario realizó esas declaraciones acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.