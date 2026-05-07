Revelan pagos de la TV Pública a una productora vinculada a un amigo de Adorni

La investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo luego de que se conocieran pagos realizados por la TV Pública a una productora vinculada a Marcelo Grandio, empresario y amigo del funcionario.

Según reveló una investigación periodística del diario La Nación, la productora Imhouse cobró $3.012.900 por la emisión del programa Enredados, conducido por Grandio y difundido a través del streaming de la TV Pública desde septiembre del año pasado.

El contrato que formalizó el vínculo entre la productora y Radio y Televisión Argentina (RTA) fue firmado por el interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y por Horacio Silva, representante de Imhouse.

Silva también tomó notoriedad pública por haber sido quien pagó el viaje de regreso en avión privado que compartieron Adorni y Grandio desde Punta del Este.

De acuerdo con la información publicada, existen al menos seis contratos entre Imhouse y la TV Pública desde octubre de 2025.

La situación genera cuestionamientos porque el propio Adorni había asegurado el pasado 29 de abril, durante su informe de gestión ante el Congreso Nacional, que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”.

La relación entre Grandio y el funcionario libertario viene de hace varios años. Ambos compartieron proyectos periodísticos, entre ellos el programa Gritalo!, emitido por Canal Metro y producido justamente por Imhouse.

En distintas oportunidades, Grandio se refirió públicamente a Adorni como su “colega y amigo eterno”.

En ese contexto, la Justicia investiga posibles irregularidades financieras, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de los contratos celebrados entre la productora y organismos estatales, además de los viajes compartidos en jet privado.

Como parte de la causa, se ordenó además peritar las comunicaciones entre Adorni y Grandio para determinar si existieron gestiones directas del funcionario en favor de la empresa vinculada a su entorno.