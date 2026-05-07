La Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno y sigue abierta la disputa por la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral.

De esta manera, la causa continuará su trámite en las instancias judiciales inferiores, donde sigue abierta la discusión sobre la validez de distintos artículos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral.

El recurso había sido impulsado por la Procuración del Tesoro luego de una serie de fallos judiciales —principalmente del fuero laboral— que pusieron en debate la constitucionalidad de varios puntos de la norma.

A través de la presentación, el Ejecutivo buscaba que la Corte acelerara una definición sobre la cuestión y dejara sin efecto las medidas cautelares que frenaron parcialmente la aplicación de la reforma. Una de esas cautelares había sido promovida por la CGT.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales requeridas para habilitar un “per saltum”, figura prevista únicamente para casos de “notoria gravedad institucional” y situaciones de urgencia extrema.

En una resolución breve, el tribunal declaró “inadmisible” la presentación oficial y evitó pronunciarse sobre el fondo de la reforma laboral.

La decisión representa un nuevo revés judicial para la Casa Rosada en la disputa por la plena vigencia del texto aprobado durante las sesiones extraordinarias.

De todos modos, el expediente continuará su recorrido judicial en el fuero contencioso administrativo, tal como había solicitado el cuerpo de abogados que representa al Estado nacional.

En ese marco, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado el martes al juez laboral Raúl Horacio Ojeda —quien aceptó la presentación de la CGT— que remitiera el expediente en un plazo de 24 horas hacia ese fuero.

Además, la Cámara dejó asentado que la discusión sobre la competencia judicial “se encuentra definitivamente resuelta”.