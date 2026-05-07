Independiente Rivadavia empató con Fluminense y recibirá a Unión ya clasificado en la Libertadores

Independiente Rivadavia llegará en un gran momento al cruce frente a Unión por los octavos de final del Torneo Apertura. El conjunto mendocino empató 1 a 1 este miércoles ante Fluminense y se aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando todavía restan dos fechas para el cierre de la fase de grupos.

La Lepra hizo historia en el estadio Malvinas Argentinas y se convirtió en el primer equipo en garantizarse un lugar en la próxima instancia del certamen continental más importante de América, en la que representa su primera participación oficial tras haber conquistado la Copa Argentina el año pasado.

El equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo un muy buen arranque y rápidamente generó peligro con un remate de Fabrizio Sartori que exigió al arquero Fábio. Más tarde, Alex Arce estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se estrelló en el travesaño.

Con el correr de los minutos, Fluminense equilibró el trámite a partir de la jerarquía de sus futbolistas, aunque el conjunto mendocino logró sostener el orden defensivo y volvió a golpear en el complemento.

A los 21 minutos de la segunda mitad apareció nuevamente Alex Arce para marcar el 1 a 0 y desatar el festejo de los hinchas locales. Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, John Kennedy encontró el empate en tiempo de descuento con un remate que se desvió y descolocó al arquero Nicolás Bolcato.

Más allá de la igualdad, Independiente Rivadavia celebró la clasificación anticipada a los octavos de final de la Libertadores y ahora pondrá el foco en el duelo ante Unión, que se jugará el próximo sábado desde las 21.30 en Mendoza por los playoffs del Torneo Apertura.

Para ese encuentro, la Liga Profesional confirmó que el árbitro será Luis Lobo Medina. Gabriel Chade y Diego Martín estarán como asistentes, mientras que Bryan Ferreyra será el cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta y Lucas Germanotta ocupará el AVAR.

