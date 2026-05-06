ASOEM anunció un paro de 48 horas en Sauce Viejo y profundiza el conflicto con el municipio

Por Santotomealdía



El conflicto gremial en Sauce Viejo sigue escalando y la ASOEM anunció un paro de 48 horas para este jueves 7 y viernes 8 de mayo, en medio de la creciente tensión con el Ejecutivo encabezado por el intendente Mario Papaleo.

La medida fue comunicada a través de las redes oficiales del gremio, donde la organización sindical cuestionó duramente la postura del municipio y denunció persecución contra los trabajadores. “Si creen que van a disciplinar a lxs trabajadorxs con aprietes, se equivocan”, expresó ASOEM en el inicio del comunicado difundido durante la tarde-noche.

Desde el sindicato afirmaron que el conflicto atraviesa una nueva etapa de profundización y apuntaron contra lo que consideran una ausencia total de instancias de negociación.

“No hay diálogo. No hay respuestas. Hay persecución, descuentos y prácticas autoritarias que ya no se pueden disimular”, señalaron.

Además, el gremio sostuvo que la situación que atraviesa Sauce Viejo “no es un exceso” sino “un modelo” de gestión. “Un modelo que necesita del miedo porque no puede sostenerse con gestión”, agregaron.

En el mismo comunicado, ASOEM volvió a denunciar situaciones de precarización laboral, uno de los principales ejes del conflicto desde hace semanas. Según plantearon, el municipio mantiene trabajadores bajo modalidad de monotributo con salarios bajos y, al mismo tiempo, destina recursos a contrataciones externas.

“Mientras precarizan trabajadorxs con contratos monotributistas por salarios miserables, también sostienen un esquema de tercerizaciones y alquileres que desangra los recursos municipales”, expresaron.

La organización sindical aseguró además que los trabajadores concurrirán igualmente a sus lugares de trabajo “organizados y visibles”, en el marco del plan de lucha que vienen sosteniendo.

“Acá no hay margen para la tibieza: cuando tocan a unx, respondemos todxs”, indicaron.

Y concluyeron con una nueva advertencia política en medio de la escalada del conflicto: “Si no hay respeto, no hay paz social. Y la responsabilidad es política”.

El nuevo paro se suma a una serie de medidas de fuerza, movilizaciones y cruces públicos que vienen marcando el conflicto entre ASOEM y el municipio de Sauce Viejo, un escenario que también derivó esta semana en la decisión del Concejo Municipal de convocar al intendente Mario Papaleo a una interpelación formal para que brinde explicaciones sobre la situación.