Más de 60 shoppings de todo el país lanzan un fin de semana con descuentos ante la fuerte caída de ventas

Los centros comerciales de todo el país realizarán del 8 al 10 de mayo la primera edición del Shopping Fest 2026, una propuesta impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) que buscará incentivar el consumo y recuperar la experiencia presencial de compra.

El evento se desarrollará en más de 65 shoppings distribuidos en distintas provincias y combinará descuentos, cuotas sin interés y actividades recreativas pensadas para atraer visitantes en un contexto marcado por la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra.

Desde la organización explicaron que cada shopping y cada marca definirán sus propias promociones, por lo que las propuestas variarán según el centro comercial. En términos generales, los descuentos rondarán entre el 30% y el 40%, además de beneficios con bancos, tarjetas y billeteras digitales.

Uno de los ejes principales del Shopping Fest será la combinación entre beneficios comerciales y entretenimiento bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona”. Durante las tres jornadas habrá shows en vivo, propuestas artísticas, DJs, actividades para niños y promociones gastronómicas.

Según indicaron desde la CASC, la iniciativa surgió ante la necesidad de volver a posicionar a los centros comerciales como espacios de encuentro y experiencia, en un escenario donde el comercio electrónico y la retracción del consumo modificaron la dinámica tradicional de los shoppings.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia”, sostuvo Santiago Blaksley, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers.

Por su parte, la gerente general de la entidad, Carolina Lopes Perera, destacó que la propuesta reúne a decenas de centros comerciales de todo el país con el objetivo de impulsar el consumo y generar nuevas experiencias para los clientes.

Uno de los casos ya confirmados es el de Galerías Pacífico, que anticipó promociones de hasta 30% de descuento y seis cuotas sin interés, además de sorteos vinculados a espectáculos musicales para quienes realicen compras durante el evento.

Desde la cámara explicaron además que actualmente muchas marcas mantienen precios similares entre tiendas físicas y canales digitales, por lo que el diferencial de los shoppings pasa cada vez más por la experiencia presencial y las actividades complementarias que ofrecen.