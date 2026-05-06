Adorni también gastó $14 millones en muebles para el departamento de Caballito

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni incorporó nuevos elementos vinculados a gastos realizados en una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Caballito. Según declaraciones incorporadas al expediente, el jefe de Gabinete habría destinado $14 millones para renovar muebles del departamento donde vive junto a su familia.

La investigación, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, también avanzó con una nueva medida judicial: el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires.

La información sobre los gastos en el departamento surgió tras la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que ya había mencionado trabajos realizados en la casa del country Indio Cuá. Según indicó, el matrimonio le solicitó contactar al mismo carpintero que trabajó en esa propiedad para fabricar distintos muebles destinados al semipiso de Caballito.

Entre los elementos mencionados figuran una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, un mueble vajillero, un rack para televisión, una consola y un espejo, entre otros trabajos. De acuerdo con el testimonio, las tareas se habrían concretado o abonado entre enero y febrero de este año.

El contratista aseguró además que el pago de los trabajos habría sido realizado en efectivo y sin factura, modalidad que también había mencionado respecto de otras remodelaciones investigadas por la Justicia.

En paralelo, el expediente sumó este miércoles la declaración de Leandro Miano, vinculado a la operación de compra del departamento de la calle Miró al 500. Según trascendió de fuentes judiciales citadas por Infobae, el testigo ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares relacionada con inversiones realizadas previamente en esa propiedad.

Como parte de las medidas dispuestas en la causa, el juez Lijo también ordenó peritar el teléfono celular del contratista Tabar para analizar conversaciones y documentación vinculada a las obras y pagos bajo investigación.

La Justicia intenta determinar si los gastos e inversiones realizados por Adorni y Angeletti durante los últimos años pueden ser justificados con los ingresos declarados oficialmente.