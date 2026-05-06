Quedó en libertad el joven que habían detenido en El Paso, acusado de promover apuestas ilegales

Por Santotomealdía

La causa que investiga la promoción de apuestas ilegales desde redes sociales sumó este miércoles un nuevo capítulo: el joven aprehendido en El Paso, Aaron T., recuperó la libertad tras permanecer dos semanas detenido, en el marco de una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

La resolución fue adoptada por el juez Nicolás Falkenberg, a partir de un acuerdo entre el fiscal Roberto Olcese y la defensa del imputado, que permitió sustituir la prisión preventiva por una serie de medidas alternativas mientras avanza la investigación.

Aaron T., de 24 años, había sido detenido el pasado 24 de abril durante un allanamiento en la vivienda que alquila en el country El Paso y luego fue imputado por la captación ilegal de juegos de azar y la promoción de plataformas de apuestas no autorizadas a través de redes sociales.

Desde entonces, permanecía privado de su libertad mientras la Fiscalía avanzaba con distintas medidas, entre ellas el peritaje de su teléfono celular, secuestrado durante el procedimiento.

Finalmente, el fiscal consideró que ya no existían elementos suficientes para sostener la detención. “Han disminuido sensiblemente los riesgos procesales, principalmente de entorpecimiento probatorio, y por eso entendemos que las medidas alternativas son suficientes”, explicó Olcese tras la audiencia.

De esta manera, el joven deberá cumplir con una serie de condiciones: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de la Acusación y abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales vinculadas a la causa o a la Lotería de Santa Fe, organismo que impulsó la denuncia.

En ese sentido, el funcionario judicial advirtió que el cumplimiento de estas reglas será clave para sostener su libertad. “Si no cumple, se puede rever la situación y eventualmente disponer la prisión preventiva”, señaló.

La investigación continúa abierta y aún restan diligencias por concretar. Según precisó la Fiscalía, una vez reunida toda la evidencia se evaluará si la causa avanza hacia un juicio oral o si se opta por una salida alternativa.

De acuerdo a la acusación, Aaron T. habría utilizado sus redes sociales —principalmente Instagram— para promocionar sitios de apuestas ilegales mediante enlaces y códigos promocionales, además de organizar un sorteo de un automóvil y otros premios sin autorización oficial, en un esquema que fue denunciado por la Lotería de Santa Fe.

Con esta resolución, el imputado continuará el proceso en libertad, aunque bajo seguimiento judicial, en una causa que sigue generando repercusiones a nivel local.