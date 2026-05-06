Condenan a dos hermanos por el violento asalto a una mujer policía en la autopista

Por Santotomealdía

La causa por el violento asalto a una mujer policía en la autopista Santa Fe–Rosario, que tuvo fuerte repercusión en la ciudad y derivó en operativos con detenidos y secuestro de elementos, sumó un nuevo capítulo: la Justicia condenó a dos hermanos como coautores del hecho.

Se trata de Manuel Andrés Fernández (37) y Fabián Marcelo Fernández (34), quienes recibieron una pena de cinco años de prisión en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Omar De Pedro, mientras que la sentencia fue dictada por el juez Lisandro Aguirre.

El hecho por el que fueron condenados ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada del 4 de febrero, en el kilómetro 150 de la autopista, a la altura de la bajada del country La Tatenguita, en jurisdicción de Santo Tomé. De acuerdo a la acusación, los hermanos —junto a un tercer implicado aún no identificado— interceptaron a la suboficial, que se trasladaba en moto, y la atacaron con palos y patadas para robarle.

Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió múltiples lesiones. En ese contexto, los delincuentes le sustrajeron la pistola reglamentaria calibre 9 milímetros con su correaje, dos cargadores, el chaleco antibalas, la motocicleta, un teléfono celular y una mochila con pertenencias personales.

La investigación avanzó con rapidez: al día siguiente del ataque, los dos hombres fueron detenidos cuando se constató que tenían en su poder el celular de la víctima. A partir de ese procedimiento, se realizaron requisas que permitieron recuperar el arma, el chaleco y la moto, elementos que luego fueron reconocidos por la agente.

Además, Manuel Fernández fue condenado por otro hecho ocurrido en octubre de 2024 en barrio Costa de Oro de Santo Tomé, donde amenazó a dos mujeres en un contexto de violencia de género, advirtiéndoles que incendiaría su vivienda tras una discusión.

En el acuerdo abreviado, ambos imputados reconocieron su responsabilidad penal por robo calificado —agravado por el uso de arma, por haber sido cometido en poblado y en banda y por las lesiones ocasionadas—, mientras que la víctima fue informada del proceso y manifestó su conformidad con la resolución judicial.

De esta manera, la causa que comenzó con el brutal ataque en la autopista y que tuvo avances con detenciones y recuperación de los elementos robados, suma ahora una condena clave para el esclarecimiento del hecho.