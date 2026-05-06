Miércoles 06 de mayo de 2026

Provinciales — 06.05.2026 —

AMSAFE llevó la Carpa Blanca a Armstrong y reforzó sus reclamos

El gremio docente encabezó una nueva jornada con debates, actividades culturales y pedidos de paritarias. Participaron maestros y vecinos, en una jornada que tuvo como eje la educación pública.

Rodrigo Alonso encabezó el acto central en la localidad de Armstrong.
Rodrigo Alonso encabezó el acto central en la localidad de Armstrong.

La Carpa Blanca Itinerante de la Dignidad Docente de AMSAFE continúa su recorrido por la provincia y este martes llegó a la localidad de Armstrong, en el departamento Belgrano, donde se desarrolló una nueva jornada de encuentro, debate y actividades en defensa de la escuela pública.

La iniciativa tuvo lugar en la Plaza Flotron y contó con la participación de docentes, estudiantes y vecinos, además de la presencia del secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, y la delegada seccional de AMSAFE Belgrano, Daniela Charo.

Durante la actividad, desde el sindicato volvieron a expresar su preocupación por la situación del sector educativo, en particular por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el ajuste en el sistema y la necesidad de que el gobierno provincial convoque a paritarias que brinden respuestas concretas. En ese sentido, remarcaron que la defensa de la escuela pública también implica garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender.

A lo largo de la jornada se llevaron adelante distintas propuestas formativas y culturales, entre ellas charlas sobre la historia de la organización docente en Santa Fe y el sistema previsional, además de talleres y espacios de intercambio sobre el nivel superior en la región.

El acto central reunió a una importante cantidad de integrantes de la comunidad educativa y sirvió para reafirmar el reclamo del sector, en una actividad que cerró con una propuesta musical en un clima de participación y encuentro.

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