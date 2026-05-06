AMSAFE llevó la Carpa Blanca a Armstrong y reforzó sus reclamos

La Carpa Blanca Itinerante de la Dignidad Docente de AMSAFE continúa su recorrido por la provincia y este martes llegó a la localidad de Armstrong, en el departamento Belgrano, donde se desarrolló una nueva jornada de encuentro, debate y actividades en defensa de la escuela pública.

La iniciativa tuvo lugar en la Plaza Flotron y contó con la participación de docentes, estudiantes y vecinos, además de la presencia del secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, y la delegada seccional de AMSAFE Belgrano, Daniela Charo.

Durante la actividad, desde el sindicato volvieron a expresar su preocupación por la situación del sector educativo, en particular por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el ajuste en el sistema y la necesidad de que el gobierno provincial convoque a paritarias que brinden respuestas concretas. En ese sentido, remarcaron que la defensa de la escuela pública también implica garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender.

A lo largo de la jornada se llevaron adelante distintas propuestas formativas y culturales, entre ellas charlas sobre la historia de la organización docente en Santa Fe y el sistema previsional, además de talleres y espacios de intercambio sobre el nivel superior en la región.

El acto central reunió a una importante cantidad de integrantes de la comunidad educativa y sirvió para reafirmar el reclamo del sector, en una actividad que cerró con una propuesta musical en un clima de participación y encuentro.