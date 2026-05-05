Juicio por la muerte de Maradona: médicos revelaron que tenía “cirrosis hepática” y edema cerebral

Por Santotomealdía



Uno de los médicos forenses que participó de la autopsia de Diego Armando Maradona aseguró este martes que el ex futbolista presentaba un cuadro de “edema generalizado”, mientras que una anatomopatóloga afirmó que padecía “un cuadro compatible con una cirrosis hepática”. Las declaraciones se dieron durante la séptima audiencia del juicio que investiga su muerte.

Además, los especialistas indicaron que Maradona tenía edema cerebral, ascitis y un corazón agrandado, según surgió de las pericias realizadas tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

El primero en declarar fue el médico forense Federico Corasaniti, quien participó de la autopsia y brindó testimonio por videollamada desde España. El legista describió que el cuerpo presentaba “edema generalizado a nivel subcutáneo” y un “abdomen globoso con tres litros de ascitis”, producto de acumulación de líquidos.

También señaló que el corazón del ex jugador estaba “agrandado, aumentado de tamaño” y recordó que durante el procedimiento se observaron distintos signos compatibles con el deterioro físico de Maradona.

Más tarde declaró la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien detalló los estudios realizados sobre las muestras extraídas del cadáver. En ese contexto, sostuvo que el hígado “no estaba normal” y remarcó que presentaba “un cuadro compatible con una cirrosis hepática”.

La especialista también indicó que uno de los riñones tenía una “necrosis” vinculada a una “hipoxia”, es decir, falta de oxígeno, y que el órgano se encontraba “dañado”.

Además, explicó que el corazón padecía una “fibrosis subendocárdica”, mientras que el pulmón estaba “ascítico” y existía “edema dentro del cerebro”.

Durante la audiencia también declaró el bioquímico Ezequiel Ventossi, quien aseguró que en los análisis toxicológicos “no se detectaron drogas de abuso” ni alcohol en sangre y orina, aunque sí distintos medicamentos.

El juicio se desarrolla en los Tribunales de San Isidro y tiene como imputados al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros profesionales de la salud, acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.