Arsenal es finalista de la Champions tras eliminar a Atlético de Madrid

Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League tras vencer 1-0 a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y sellar un global de 2-1. El único gol lo marcó Bukayo Saka sobre el cierre del primer tiempo, luego de un rebote dado por Jan Oblak.

El equipo de Mikel Arteta asumió el protagonismo desde el inicio, con posesión y movilidad, aunque se encontró con un Atlético bien plantado en defensa. Ambos generaron situaciones, pero recién en el último minuto de la primera etapa los ingleses lograron romper el cero con una jugada que terminó en el tanto decisivo.

En el complemento, el conjunto dirigido por Diego Simeone salió en busca del empate y tuvo más la pelota, pero le faltó profundidad. Pese a algunos intentos claros, como un mano a mano fallido de Giuliano Simeone y otra chance desperdiciada por Alexander Sorloth, no logró vulnerar a un Arsenal sólido, que supo replegarse y administrar la ventaja.

Con el resultado asegurado, el equipo londinense manejó los tiempos en el tramo final y celebró ante su público el pase a la final, la segunda de su historia tras la alcanzada en 2006. Ahora buscará el título el 30 de mayo en Budapest, donde enfrentará al ganador de la serie entre PSG y Bayern Múnich.

Para Atlético de Madrid, en tanto, la eliminación representa una nueva frustración en el plano internacional, en una competencia que continúa siendo su gran cuenta pendiente.