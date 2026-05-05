Peritan el celular del contratista que declaró sobre las refacciones en la casa de Adorni

La Justicia ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá. El objetivo es analizar sus comunicaciones, en especial los contactos que habría mantenido con el funcionario en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación. La decisión se conoció luego de la declaración de Tabar, quien aseguró bajo juramento que llevó adelante obras en la propiedad por un monto cercano a los 245.000 dólares, que —según indicó— fueron abonados en efectivo.

Durante su testimonio, el contratista también reveló que, antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py, recibió llamados a través de WhatsApp por parte de Adorni. Según relató, el funcionario le habría manifestado la intención de hablar con él y le habría ofrecido algún tipo de asesoramiento de cara a su declaración. Tabar señaló que evaluó ese contacto, pero finalmente decidió no avanzar tras consultar con una persona de su confianza, para evitar que se interpretara como una coordinación de versiones.

El análisis del celular fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intentará recuperar mensajes, incluidos aquellos que hayan sido eliminados o enviados en modo temporal.

En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para que se ordene la detención inmediata de Adorni. La legisladora había argumentado un supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación por el contacto con un testigo clave, pero la fiscalía consideró que no se verifican los elementos necesarios para avanzar con esa medida. No obstante, Pagano también había planteado la posibilidad de restringir el contacto del funcionario con otros testigos.