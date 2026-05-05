Con críticas a la realidad social, Alvizo impulsó la primera jornada de “Santo Tomé 360°”

Por Santotomealdía

El concejal Rodrigo Alvizo encabezó la primera jornada del ciclo “Santo Tomé 360°”, realizada el pasado sábado, con la participación de vecinos y referentes de distintos ámbitos. Durante el encuentro, se expusieron planteos sobre la situación social de la ciudad y el rol del Estado local.

En ese marco, desde la organización señalaron que “existen desigualdades en el acceso a la salud, dificultades en el sistema educativo y condiciones de vida marcadas por profundas diferencias en el punto de partida”, y plantearon la necesidad de avanzar en políticas públicas con mayor planificación y presencia estatal. También se destacó el lugar del deporte como herramienta de integración social.

Durante la jornada se sostuvo que “los clubes y el deporte no son solo espacios de recreación, sino herramientas clave para reconstruir lo común, generar comunidad y abrir oportunidades”. En ese sentido, se planteó la necesidad de fortalecer estas instituciones como espacios de contención e inclusión.

Además, se abordó el rol de las redes comunitarias, donde se remarcó que “es necesario un Estado local presente, que articule, fortalezca y acompañe”.

Otro de los ejes fue la situación de indigencia, señalada como una problemática urgente. Allí se planteó la necesidad de avanzar en políticas específicas desde el ámbito local, con dispositivos territoriales y estrategias de inclusión. Según se expresó, esto implica “un Estado municipal que asuma un rol activo en la identificación, acompañamiento y salida de las situaciones más críticas”.

De la actividad participaron también Sebastián Vidal, secretario de Deportes del municipio de Avellaneda, y José Luis Ambrosino, referente del Movimiento Los Sin Techo.