Deportes — 05.05.2026 —
Todos jugaron para Unión, que clasificó a octavos y enfrentará a Independiente Rivadavia
El lunes trajo buenas noticias para el Tatengue: perdió Defensa y Justicia e Instituto no logró la goleada que necesitaba para desplazarlo del octavo lugar. El sábado por la noche visitará a la “Lepra” mendocina en el inicio de los playoffs.
Unión de Santa Fe consiguió este lunes su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, luego de una definición ajustada que terminó favoreciéndolo por diferencia de gol. Sin jugar, el equipo santafesino dependía de otros resultados y finalmente logró meterse entre los ocho mejores de su zona.
El primero en darle una mano fue Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que superó 2 a 1 a Defensa y Justicia en el encuentro disputado durante la tarde. Más tarde, Instituto de Córdoba venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, aunque ese resultado no le alcanzó para desplazar al Tatengue, que terminó quedándose con el último cupo gracias a su mejor diferencia de gol.
De esta manera, Unión finalizó en el octavo puesto de su grupo y ya tiene rival confirmado: visitará a Independiente Rivadavia, que terminó como líder de la Zona B. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 21:30, en Mendoza, con un lugar en los cuartos de final en juego.
El cuadro de octavos de final comenzará el sábado con los cruces entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba, y Boca Juniors frente a Huracán. Ese mismo día también jugarán Argentinos Juniors contra Lanús, además del duelo entre Independiente Rivadavia y Unión.
La jornada continuará el domingo con los partidos entre Rosario Central e Independiente, Estudiantes de La Plata frente a Racing Club, River Plate ante San Lorenzo y Vélez Sarsfield contra Gimnasia y Esgrima La Plata.
Por otra parte, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del torneo se disputará el 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, adelantó que los cuartos de final se jugarán entre martes y miércoles de la próxima semana, mientras que las semifinales están previstas para el fin de semana siguiente.
El cronograma de octavos de final
Sábado 9 de mayo:
- 16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)
- 19.00: Boca (2° A) - Huracán (7° B)
- 21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)
- 21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)
Domingo 10 de mayo:
- 15.00: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)
- 17.00: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)
- 19.00: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)
- 21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia (6° B)