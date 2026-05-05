Colón celebró sus 121 años con una multitudinaria caravana y fiesta

En la previa de un nuevo aniversario, Club Atlético Colón volvió a demostrar la fuerza de su gente. La noche del lunes se vivió de manera especial con miles de hinchas tiñeron de rojo y negro las calles de la ciudad para celebrar los 121 años de historia.

La tradicional caravana comenzó en el Puente Colgante, desde donde una multitud avanzó hacia el estadio Brigadier López en medio de banderas, bengalas y cánticos. Pasadas las 21:30, una gran concentración en el puente peatonal de Avenida Alem marcó uno de los primeros puntos altos de la noche, con fuegos artificiales que anticipaban lo que vendría en el barrio Centenario.

Ya en las inmediaciones del estadio, más de 30 mil personas se congregaron frente al escenario principal para darle forma a un festejo multitudinario. La previa contó con música de DJs locales, mientras que el cierre estuvo a cargo de Cacho Deicas, histórico exlíder de Los Palmeras, que hizo vibrar a los presentes con un show a pura cumbia.

También hubo lugar para el plantel profesional, con varios jugadores que subieron al escenario para compartir el momento con los hinchas. Entre ellos estuvieron Federico Lértora, Ignacio Lago, Tomás Paredes, Facundo Castet, Matías Budiño, Ignacio Antonio y Pier Barrios, quienes recibieron el cariño de la gente.

“Cada evento que me toca presenciar en el club lo disfruto mucho, me conmueve, me emociona”, expresó Lértora durante la cobertura especial, en sintonía con el sentimiento generalizado de una noche cargada de identidad rojinegra. En tanto, el presidente José Alonso destacó la convocatoria y la definió como “otra noche histórica”.

Cuando el reloj marcó la medianoche, el cumpleaños se recibió con un solo grito: “Dale Colón”. Las luces y los fuegos artificiales iluminaron el sur de la ciudad, en una celebración que combinó emoción, pertenencia y la ilusión de volver a festejar a lo grande, como su historia lo exige.