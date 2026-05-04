La final del torneo Apertura se jugará el 24 de mayo en Córdoba

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y al mismo tiempo oficializó el cronograma de los octavos de final, que comenzarán el próximo fin de semana.

Si bien ya hay una planificación definida, la fase regular todavía no concluyó: este lunes se jugarán tres partidos que terminarán de definir los clasificados y sus posiciones. En ese contexto, Defensa y Justicia buscará meterse en la próxima instancia cuando visite a Gimnasia de Mendoza, mientras que Vélez recibirá a Newell’s con la chance, aunque remota, de mejorar su ubicación. Más complejo es el panorama de Instituto, que necesita una combinación de resultados para acceder a los playoffs.

Todo esto será seguido de cerca por el mundo Unión, que espera conservar el octavo lugar y meterse en la definición del torneo. Para eso necesita que no gane Defensa y Justicia y que Instituto, si triunfa, lo haga por una diferencia menor a siete goles.

Con este escenario, la Liga dispuso que los octavos de final se jueguen entre sábado y domingo. Para el sábado están previstos, entre otros, los cruces de Independiente Rivadavia frente a Unión (si mantiene su lugar), Talleres ante Belgrano, Argentinos contra Lanús y Boca frente a Huracán.

El domingo, en tanto, se completarían los restantes partidos con Estudiantes ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River frente a San Lorenzo.

Además, la organización adelantó cómo continuará el calendario: los cuartos de final se jugarán entre martes y miércoles de la semana siguiente, mientras que las semifinales están previstas para el sábado 16 o domingo 17 de mayo, en función de la participación de los equipos en competencias internacionales.

