Adorni negó censura a la prensa y evitó responder sobre la causa judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que el Gobierno haya censurado a la prensa tras el cierre de la sala de periodistas en la Casa Rosada durante más de una semana, pero al mismo tiempo evitó responder sobre la causa judicial que lo involucra.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la medida respondió a la implementación de un nuevo protocolo y no a una restricción a la libertad de expresión. “Se trata de hacer cumplir la normativa vigente, no de censurar ni de amenazar al periodismo”, afirmó, y remarcó que la gestión de Javier Milei está “plenamente a favor de la libertad de prensa”.

No obstante, aclaró que desde el oficialismo no permitirán que, bajo ese argumento, se desarrollen acciones que “pongan en riesgo la seguridad nacional”, y defendió el vínculo del Gobierno con los medios al asegurar que “nunca hubo tanta libertad para expresarse”.

Por otra parte, consultado por la investigación judicial que analiza presuntos viajes al exterior y compras de inmuebles no declarados, Adorni optó por no responder. La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

De este modo, la exposición del funcionario combinó una defensa de las decisiones oficiales en materia de prensa con el silencio frente a un expediente judicial que sigue en curso.

