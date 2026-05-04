Gran fin de semana para Colapinto en Miami: sumó puntos y dejó buenas sensaciones

El argentino Franco Colapinto tuvo un fin de semana destacado en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde logró meterse en los puntos tanto en la carrera sprint como en la principal y firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la categoría.

El piloto de Alpine F1 Team finalizó décimo en la sprint y séptimo en la carrera del domingo —tras una sanción a Charles Leclerc—, sumando un total de seis puntos y consolidando un rendimiento en alza. Además, superó en clasificación y ritmo a su compañero Pierre Gasly, un dato clave en su evolución dentro del equipo.

La competencia estuvo marcada por condiciones cambiantes y un arranque complejo, en el que Colapinto logró evitar incidentes y recuperar posiciones con solidez. Incluso protagonizó uno de los momentos destacados al medirse rueda a rueda con Lewis Hamilton en la primera vuelta, mostrando firmeza y carácter en pista.

Fuera del circuito, el fin de semana también tuvo su costado especial: el argentino compartió un encuentro con Lionel Messi, quien estuvo presente junto a su familia en el paddock. La imagen del piloto junto al capitán de la Selección argentina se volvió una de las postales más comentadas del evento.

Colapinto recibió a Messi con su familia.

El triunfo en Miami fue para Andrea Kimi Antonelli, quien se impuso por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Con este resultado, Colapinto suma confianza y se perfila como una de las revelaciones de la temporada. Su próximo desafío será el Gran Premio de Canadá, donde buscará ratificar este crecimiento y seguir sumando puntos en el campeonato.