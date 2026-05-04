River perdió con Atlético Tucumán y volvió a dejar dudas de cara a la definición del torneo

River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026. El único gol de la noche lo convirtió Renzo Tesuri a los 18 minutos del primer tiempo.

El equipo de Eduardo Coudet generó varias situaciones, pero volvió a quedar en deuda con una actuación pobre. En la primera mitad, River tuvo chances claras con remates de Agustín Ruberto y Germán Pezzella, mientras que en el complemento insistió con llegadas de Maximiliano Salas, quien incluso estrelló un cabezazo en el travesaño.

Atlético Tucumán, en cambio, aprovechó una de sus oportunidades y luego se sostuvo con orden defensivo para quedarse con una victoria que le permitió cortar una larga racha sin triunfos como visitante.

Más allá de la derrota, River ya tenía asegurado el segundo puesto de la Zona B y ahora espera rival para los octavos de final, que saldrá entre San Lorenzo y Defensa y Justicia.

