Irán presentó una nueva propuesta a Estados Unidos para retomar las negociaciones

Irán dio un nuevo paso en busca de reactivar el diálogo con Estados Unidos al presentar una propuesta formal en medio del estancamiento de las negociaciones y la creciente tensión en Medio Oriente. La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán, que actúa como intermediario entre ambas partes.

Según informaron medios internacionales, el planteo fue enviado en las últimas horas, aunque por el momento no se difundieron detalles concretos sobre su contenido ni hubo confirmaciones oficiales por parte de Washington.

La propuesta llega luego de varias semanas sin avances en las conversaciones, que habían quedado en pausa tras diferencias profundas en torno al programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad regional.

El intento de reabrir el canal diplomático se produce en un contexto especialmente delicado, atravesado por el conflicto militar en la región y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

En paralelo, desde Teherán dejaron trascender que el objetivo es destrabar el proceso negociador y avanzar hacia una desescalada, aunque las perspectivas de éxito siguen siendo inciertas debido a las posiciones todavía alejadas entre ambos gobiernos.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos ya habían tenido instancias previas en Islamabad, donde incluso se llegó a discutir un posible acuerdo con múltiples puntos, aunque sin lograr consensos definitivos.

Mientras tanto, la situación en el terreno continúa siendo volátil y con advertencias cruzadas entre las partes, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una nueva escalada del conflicto en la región.