Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, el diputado provincial socialista Joaquín Blanco presentó un informe sobre actividad y empleo en Santa Fe que advierte sobre un deterioro en las condiciones laborales y de vida.

El estudio, elaborado junto a la consultora PxQ, señala que 143 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para poder sostener sus ingresos. En ese sentido, el legislador sostuvo que “hoy en Argentina tener trabajo ya no garantiza la estabilidad económica de una familia”.

Según los datos relevados, en centros urbanos como Rosario el ingreso disponible familiar cayó 4,4% en el último trimestre, lo que reduce el margen para afrontar gastos básicos como alquiler y transporte.

Más empleo, pero de menor calidad

El informe advierte sobre un crecimiento del subempleo, es decir, trabajos de jornada reducida. Este indicador pasó del 8,4% al 12,9% en un año, reflejando que muchos trabajadores deben extender sus jornadas para compensar la caída del salario.

“La precarización se instala y muchos trabajadores llegan a emplearse hasta 70 horas semanales para cubrir la canasta básica”, señaló Blanco.

En esa línea, también se registra un aumento de trabajadores que buscan una segunda ocupación. En el Gran Rosario, la tasa pasó del 14,6% al 17,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que en la ciudad de Santa Fe alcanza a unos 17 mil trabajadores.

Impacto social y en las familias

El informe también analiza las consecuencias en los hogares y advierte sobre un proceso de fragmentación social. En el Gran Santa Fe, si bien la pobreza bajó, la indigencia aumentó del 7,9% al 9,3%.

“Esto sugiere que algunos sectores logran reinsertarse con ingresos muy cercanos a la línea de pobreza, mientras otros caen en la indigencia total”, explicó el diputado.

En paralelo, se destaca el impacto en los jóvenes: la desocupación en este grupo supera el 16%, y casi la mitad de ellos continúa dependiendo económicamente de sus familias.

Caída del empleo industrial y comercial

Otro de los puntos señalados es la pérdida de empleo en sectores clave. Según el informe, desde diciembre de 2023 se perdieron 12 mil puestos de trabajo en la provincia, de los cuales 8.200 corresponden a la industria.

El comercio también muestra señales de retracción. En Rosario, la facturación del sector cayó un 5% en 2025, mientras que las ventas de pymes registraron una baja adicional del 6,5% en marzo.

“El empleo formal ya no garantiza salir de la pobreza”, afirmó Blanco, y advirtió que esta situación implica también una mayor vulnerabilidad social.