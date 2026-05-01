Copa Libertadores: buen panorama para los argentinos tras tres fechas

Finalizada la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los equipos argentinos mantienen sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final, con realidades diversas pero, en la mayoría de los casos, dentro de zona de clasificación.

Uno de los grandes protagonistas hasta el momento es Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera el Grupo C con puntaje ideal tras tres presentaciones. El conjunto mendocino atraviesa un presente destacado, con una campaña que lo posiciona como una de las sorpresas del certamen y lo deja muy bien perfilado de cara a la clasificación.

Boca, en tanto, suma seis puntos y se ubica en el segundo lugar de su grupo. El equipo había comenzado con dos victorias, pero sufrió una caída en su última presentación como visitante frente a Cruzeiro, resultado que le impidió afirmarse en la cima.

En el Grupo A, Estudiantes de La Plata también ocupa el segundo puesto, con cinco unidades. Sin un rendimiento dominante, el equipo platense logró mantenerse competitivo y se ubica por detrás de Flamengo, que lidera la zona.

Platense es otra de las revelaciones en esta edición del torneo. El conjunto se posiciona segundo en el Grupo E con seis puntos y tomó una ventaja importante respecto a sus perseguidores, tras sumar resultados clave, entre ellos un triunfo como visitante.

Lanús, por su parte, logró recuperarse tras un debut adverso y se acomodó en el segundo lugar del Grupo G, también con seis unidades, producto de dos victorias consecutivas que le permitieron encaminar su clasificación.

Por último, Rosario Central comparte la cima del Grupo H con siete puntos, en una zona que se presenta pareja. El equipo rosarino ha mostrado solidez en sus primeras presentaciones y se mantiene como uno de los candidatos a avanzar de fase.

La competencia continuará la próxima semana con la disputa de la cuarta fecha, que comenzará a definir el panorama en cada grupo de cara a los tramos decisivos.