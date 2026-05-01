Coimas en la Comisaría 8ª: dos agentes quedaron en libertad tras acordar una condena

Dos policías de la Comisaría 8ª de la ciudad recuperaron la libertad este jueves tras firmar un acuerdo de juicio abreviado, en el que admitieron haber exigido dinero para devolver una motocicleta y serán condenados por ese hecho.

Se trata de Patricio Piacenza y Germán Noval, quienes fueron imputados como coautores de exacciones ilegales agravadas. El acuerdo prevé una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación para ejercer la función policial y una multa de dos millones de pesos cada uno.

La audiencia de admisión se realizó en los tribunales locales ante el juez Martín Torres, quien dictará la sentencia por escrito en los próximos días.

El hecho

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, los hechos ocurrieron cuando los agentes le exigieron un millón de pesos a una víctima para devolverle una motocicleta.

Según la investigación, el damnificado había entregado el vehículo como garantía de un préstamo y luego tomó conocimiento de que estaba siendo utilizado para cometer delitos. Ante esa situación, acudió a la policía en busca de ayuda.

Los efectivos fueron hasta el lugar, recuperaron la moto y la trasladaron a la comisaría. Sin embargo, posteriormente le exigieron dinero para devolvérsela.

Además, según la acusación, amenazaron a la víctima con iniciarle una causa penal —incluso haciéndole firmar un documento— si no accedía al pago.

Entrega controlada y detención

Tras la situación, la víctima realizó la denuncia en Asuntos Internos, donde se organizó una entrega controlada del dinero.

Con el dinero provisto por los investigadores, el denunciante se presentó nuevamente en la comisaría. Una vez concretada la entrega, dio aviso a los agentes encubiertos, quienes ingresaron al lugar y hallaron el dinero oculto en una maceta, procediendo a la detención de los policías.

Acuerdo y condiciones

En el marco del acuerdo de juicio abreviado, además de la pena y la inhabilitación, los imputados deberán cumplir normas de conducta, entre ellas:

Prohibición de portar armas

Prohibición de contacto con las víctimas

Fijar domicilio y someterse a controles de la Agencia de medidas no privativas de libertad

El monto de la multa será abonado en seis cuotas, a partir de los 30 días.

Las víctimas estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado.