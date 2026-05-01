Un penitenciario fue imputado por abuso sexual contra una practicante en la cárcel de Las Flores

Un agente del Servicio Penitenciario fue imputado este jueves por el abuso sexual de una joven estudiante que realizaba sus prácticas profesionales en la cárcel de Las Flores.

La imputación fue realizada por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Vivian Galeano, junto al fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, en una audiencia encabezada por el juez penal Sergio Carraro.

El acusado, un hombre de 36 años identificado como Matías Gabriel S., se encuentra actualmente en disponibilidad y fue representado por el abogado defensor Federico Kiener. El próximo martes se definirá si permanece detenido bajo prisión preventiva o si transita el proceso con medidas alternativas.

El hecho

Según la imputación, el episodio ocurrió el 8 de enero alrededor de las 22, en la garita 20 de la cárcel de Las Flores, donde el agente se encontraba en funciones.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el imputado comenzó a realizarle preguntas de contenido sexual a la joven, quien se negó a responder. Luego, “se abrió la camisa y se desabrochó el pantalón, sugiriéndole ‘hacer algo’”.

Ante una nueva negativa, la joven intentó alejarse, pero —según la acusación— el hombre se acercó por detrás, se apoyó en ella y le acarició los hombros, conducta que fue nuevamente rechazada.

Por estos hechos, Galeano lo imputó como autor de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por un agente en funciones.

Denuncia y evidencias

Días después del hecho, la joven se presentó en un Centro Territorial de Denuncias, lo que dio inicio a la investigación penal.

Entre los elementos incorporados a la causa, se encuentran testimonios, intervenciones y material digital, como capturas de pantalla y audios de WhatsApp.

Además de esta causa penal, sobre el agente pesan dos denuncias por acoso sexual, que se tramitan por la vía contravencional.

Próximos pasos

El caso continuará el próximo martes, cuando se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la situación procesal del imputado, en particular si queda detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación.