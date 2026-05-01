Sauce Viejo: en medio de la tensión, el Concejo instó al Ejecutivo a abrir el diálogo

Por Santotomealdía



El conflicto gremial en Sauce Viejo sumó en las últimas horas un nuevo posicionamiento institucional, luego de que el Concejo Municipal difundiera un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación y reclamó la apertura de instancias de diálogo.

En ese marco, el cuerpo legislativo advirtió sobre la escalada del conflicto entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales, en un contexto que ya viene marcado por medidas de fuerza, cruces públicos y episodios de tensión.

“Es urgente el diálogo y la responsabilidad política”, señalaron desde el Concejo, al tiempo que manifestaron su “profunda preocupación por la escalada del conflicto entre el Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales”.

En el comunicado, los concejales remarcaron que “el derecho a reclamar condiciones laborales dignas no puede ser desoído ni deslegitimado”, y sostuvieron que “los trabajadores merecen respuestas concretas, no situaciones que profundicen el conflicto”.

Al mismo tiempo, advirtieron sobre el impacto de la situación en la comunidad: “es inaceptable que esta situación derive en la afectación de servicios esenciales, perjudicando directamente a los vecinos y vecinas”, indicaron.

En ese sentido, plantearon que la ciudadanía “no puede quedar en el medio de una disputa que exige responsabilidad política”, en referencia a las consecuencias del conflicto en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Además, el Concejo apuntó al rol del Ejecutivo municipal y consideró que “resulta imprescindible que el Departamento Ejecutivo asuma su rol institucional y promueva de manera urgente canales reales de diálogo”, evitando medidas que puedan agravar el escenario.

Finalmente, desde el cuerpo legislativo reafirmaron su posicionamiento institucional y señalaron: “reafirmamos nuestro compromiso con una salida responsable, que garantice los derechos de los trabajadores y resguarde el bienestar de toda la ciudad”.

El pronunciamiento se da en medio de un conflicto que continúa abierto y sin resolución, atravesado por reclamos laborales, medidas de fuerza y una disputa por la representación sindical en la ciudad.