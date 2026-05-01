Detuvieron a un hombre con un cuchillo en 13 de Diciembre y Zavalla

Un hombre fue aprehendido en la nuestra ciudad luego de que efectivos policiales le secuestraran un arma blanca durante un procedimiento de rutina.

El hecho ocurrió en la intersección de 13 de Diciembre y Zavalla, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba patrullajes preventivos. En ese marco, los agentes procedieron a identificar a un individuo y, al realizarle un chequeo, constataron que llevaba un cuchillo oculto entre sus prendas.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido por infracción al artículo 110 del Código de Faltas, que sanciona la portación indebida de armas blancas en la vía pública.

El procedimiento fue remitido a la sede policial correspondiente, donde se continúan las actuaciones de rigor.