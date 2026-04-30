Reino Unido elevó a “grave” la amenaza terrorista tras ataques antisemitas

El Gobierno del Reino Unido decidió elevar el nivel de amenaza terrorista a “grave” —el segundo más alto en la escala oficial— tras una serie de ataques antisemitas registrados en Londres, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el clima social.

La medida fue adoptada luego de un violento episodio ocurrido en el barrio de Golders Green, donde dos hombres judíos fueron apuñalados. A partir de ese hecho, el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC) determinó que la probabilidad de un nuevo atentado es “altamente probable” en el corto plazo.

El sospechoso, un hombre de 45 años, fue detenido en el lugar y ya había sido previamente identificado por las autoridades en programas de prevención de radicalización. Las víctimas permanecen hospitalizadas, fuera de peligro.

Desde el gobierno británico aclararon que la decisión no responde únicamente a este ataque puntual, sino a un escenario más amplio de aumento de amenazas extremistas, tanto de origen islamista como de grupos de ultraderecha, que en los últimos meses han tenido como principal blanco a la comunidad judía.

El primer ministro Keir Starmer condenó los hechos y reconoció el temor que atraviesa la comunidad judía. En ese marco, anunció un refuerzo de las medidas de seguridad, con mayor presencia policial en zonas sensibles, protección adicional para instituciones como sinagogas y escuelas, y el impulso de nuevas leyes para combatir el antisemitismo y las amenazas vinculadas a actores estatales extranjeros.

Sin embargo, la respuesta oficial también generó cuestionamientos. Durante una visita a la zona del ataque, el mandatario fue increpado por un grupo de manifestantes que lo acusó de no haber actuado con suficiente firmeza frente al aumento de los incidentes antisemitas.

El endurecimiento del nivel de alerta refleja un escenario de creciente tensión en el país, donde las autoridades advierten sobre un incremento sostenido de la actividad extremista y un deterioro del clima de seguridad, en especial en relación con la protección de minorías religiosas. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reforzaron los operativos en distintos puntos del territorio y pidieron a la población mantenerse alerta ante posibles amenazas.