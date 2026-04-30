Tensión en Sauce Viejo: incidentes en la Municipalidad en medio del reclamo de ASOEM

Por Santotomealdía

El conflicto gremial en Sauce Viejo sumó este jueves un nuevo episodio de alta tensión, en el marco del paro que lleva adelante la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM). La jornada estuvo marcada por incidentes en la sede municipal, donde se registraron momentos de confrontación entre representantes del gremio, trabajadores y autoridades locales.

Según reconstruyeron fuentes sindicales, un grupo de afiliados se presentó en el edificio del Ejecutivo municipal para realizar una asamblea, cuando se produjo un intento de cierre de uno de los portones de ingreso. La situación derivó en que empleados y vecinos que se encontraban dentro del inmueble quedaran momentáneamente sin poder salir, lo que incrementó el clima de tensión.

Ante este escenario, intervino personal de la Policía de la provincia de Santa Fe, que debió forzar la apertura de las puertas debido a que no se encontraban las llaves correspondientes, según relataron testigos del hecho.

Desde ASOEM, el secretario general Juan R. Medina denunció que “encerraron a los trabajadores que estaban en un estado de asamblea dentro de la municipalidad”, y sostuvo que la situación “desoye lo planteado por la Justicia laboral”, en referencia a una resolución que —según el gremio— establece que no debe obstruirse la actividad sindical. Además, afirmó que dentro del edificio también había vecinos realizando trámites al momento del incidente.

El dirigente sindical advirtió que el conflicto, que lleva varios meses, atraviesa una fase de mayor complejidad y volvió a reclamar una instancia de negociación directa. “Llegó el momento en que el intendente y yo debemos sentarnos en el Ministerio de Trabajo. Si no hay acuerdo, esto puede escalar aún más”, planteó.

Por su parte, el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, ofreció una versión distinta de lo ocurrido y cuestionó con dureza la presencia del gremio en la ciudad. “Estamos muy angustiados y preocupados por una situación reiterativa: la invasión de un gremio de Santa Fe que nada tiene que hacer en Sauce Viejo porque no tiene autorización”, expresó.

El mandatario local sostuvo que el ingreso al edificio municipal se produjo “con violencia” y denunció agresiones verbales hacia funcionarios. Además, remarcó que existe una medida judicial de restricción de acercamiento contra uno de los referentes sindicales presentes en el lugar, la cual —según afirmó— no habría sido respetada.

Papaleo también volvió a apoyarse en el informe del Ministerio de Capital Humano que delimita la zona de actuación de ASOEM al ámbito de la ciudad de Santa Fe, y reiteró que en Sauce Viejo existen otros gremios con representación formal. En ese sentido, insistió en que el municipio no otorgará el código de descuento al sindicato en cuestión.

El episodio se produce en medio de un conflicto que combina reclamos laborales, medidas de fuerza y una disputa por la representación sindical en la ciudad. Mientras tanto, el paro continúa y la situación permanece abierta, sin señales concretas de resolución en el corto plazo.

