Colapinto vuelve a la pista en Miami tras el parate de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto será parte del Gran Premio de Miami, correspondiente a una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1, en un fin de semana que marcará el regreso de la categoría tras varias semanas sin actividad.

Luego del multitudinario road show realizado en Buenos Aires, donde reunió a una gran cantidad de fanáticos, el joven piloto de Alpine volverá a enfocarse en la competencia con el objetivo de seguir sumando experiencia y puntos en la temporada.

La actividad en Miami comenzará el viernes con una única práctica libre, seguida por la clasificación para la carrera sprint. El sábado será una jornada intensa, con la disputa de la sprint —que otorga puntos a los ocho primeros— y, más tarde, la clasificación para la carrera principal del domingo.

La competencia se desarrollará en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito urbano de 5,4 kilómetros y 19 curvas, que se ha consolidado como una de las fechas más atractivas del calendario.

Colapinto llega con el antecedente positivo de su actuación en el Gran Premio de China, donde logró meterse entre los diez mejores y sumar sus primeros puntos en la categoría. En Miami intentará repetir ese rendimiento en un contexto competitivo exigente.

En cuanto al campeonato, el liderazgo está en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, que encabeza la tabla tras sus recientes victorias. Su compañero de equipo, el británico George Russell, se ubica como uno de sus principales perseguidores.

El Gran Premio de Miami también representa la reanudación del calendario luego de la suspensión de las fechas previstas en Bahréin y Arabia Saudita, en un contexto internacional complejo. En ese escenario, la expectativa está puesta en cómo responderán los equipos tras la pausa y qué papel podrá desempeñar el piloto argentino en una cita que promete ser exigente.