El Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe impulsará la participación santafesina en Argentina Space 2026

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe —FIDR—, Carlos Clemente, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el Dr. Alejandro Temporetti Olivera, abogado especializado en derecho espacial, consultor internacional y embajador de Argentina Space 2026, quien recientemente regresó de una gira de seis meses por los Emiratos Árabes Unidos, Europa y Estados Unidos, donde participó en diversos eventos de la industria espacial, con el objetivo de avanzar en una agenda común de integración regional, desarrollo empresarial y vinculación institucional en torno al evento.

Durante el encuentro, el Foro puso a disposición su estructura territorial e institucional para acompañar la llegada de Argentina Space a Santa Fe y la región, promoviendo el intercambio con empresarios, universidades, instituciones académicas, sectores vinculados al desarrollo tecnológico, organizaciones profesionales y actores del entramado productivo santafesino.

La reunión permitió compartir las bases conceptuales y estratégicas de Argentina Space 2026, que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Salta. El encuentro se proyecta como un hub de negocios, industria e innovación orientado a reunir empresas, startups, universidades, organismos públicos, inversores y actores estratégicos de la nueva economía espacial, a través de exposiciones, seminarios, conferencias, rondas de negocios y espacios de networking.

Se trata de una agenda que ya no pertenece únicamente al campo científico, sino también al mundo de la producción, la inversión y el desarrollo regional, con el objetivo de conectar capacidades argentinas ya existentes con oportunidades concretas de desarrollo productivo, expansión comercial e integración en cadenas de valor tecnológicas e industriales en crecimiento.

En ese marco, Clemente y Temporetti Olivera coincidieron en la importancia de que Santa Fe tenga una participación activa a partir de su entramado universitario, científico, industrial, tecnológico, metalmecánico, agroindustrial y de servicios. La provincia cuenta con capacidades estratégicas que pueden vincularse con la nueva economía espacial, especialmente en áreas como software, inteligencia artificial, telecomunicaciones, infraestructura digital, ingeniería, automatización, energía, ciencia aplicada y servicios técnicos.

Por su parte, el Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe —que viene desarrollando una agenda vinculada al desarrollo regional, la capacitación, el empleo joven, la innovación y el fortalecimiento de redes entre el sector público, privado, académico y comunitario— se presenta como un aliado estratégico para impulsar la participación santafesina en Argentina Space 2026, acercando al evento a instituciones, empresas y actores territoriales con capacidad de aportar al desarrollo productivo y tecnológico de la región.

“Santa Fe tiene universidades, empresas, conocimiento, industria y talento. Nuestro compromiso desde el Foro es ayudar a tender puentes para que esa capacidad regional también pueda estar presente en una agenda de futuro como Argentina Space”, señalaron tras el encuentro.

La reunión concluyó con el compromiso de avanzar en nuevas instancias de trabajo conjunto para acercar la propuesta de Argentina Space 2026 a empresarios, instituciones académicas, organizaciones profesionales, referentes tecnológicos y actores del desarrollo productivo de Santa Fe y la región.