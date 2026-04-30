En la antesala del 1° de Mayo, la CTA advirtió sobre un escenario de "absoluta resistencia"

Por Santotomealdía



En la antesala del Día del Trabajador, el secretario general de la CTA Santa Fe, José Testoni, definió el contexto actual como un escenario de “absoluta resistencia” para el conjunto de los trabajadores. Sus declaraciones se dieron en el marco de una movilización realizada este jueves en la ciudad, junto a organizaciones sociales.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que la coyuntura atraviesa a todos los sectores laborales y advirtió sobre un “deterioro general de los ingresos”, tanto en el ámbito formal como informal, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica.

“El contexto en el que nos toca este primero de mayo no es un contexto de aceleración, es un contexto para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, de absoluta resistencia”, expresó Testoni. Y agregó: “Los trabajadores estatales estamos perdiendo salario, estamos viendo cómo se nos deteriora la jubilación y la obra social. Lo mismo pasa con el sector privado formal”.

En esa línea, remarcó que la situación se agrava en los sectores más vulnerables: “Ni que hablar de los sectores informales, precarizados, cooperativizados, autogestionados, que están frente a un deterioro general de los ingresos y una caída de la actividad”.

El dirigente también vinculó este escenario con un proceso de mayor concentración económica, al señalar que “la concentración de riqueza que estamos teniendo en esta etapa es brutal” y que las políticas actuales benefician a sectores específicos vinculados a recursos naturales y finanzas.

Frente a este panorama, Testoni planteó la necesidad de “unir las luchas” entre distintos sectores: “Lo que el gobierno intenta es dividir entre el sector público y el privado, entre jubilados y activos. El rol de la dirigencia tiene que ser unir todas las luchas”, afirmó.

Movilización en Santa Fe

Las declaraciones se dieron en el marco de una movilización realizada este jueves, en la previa del 1° de Mayo, convocada por la CTA junto a organizaciones sociales y sindicales.

La concentración se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo y marchó hacia la Legislatura provincial, con la participación de sectores vinculados a la economía popular, jubilados y organizaciones sociales.

Durante la jornada, se expresaron reclamos vinculados a la situación social y laboral, entre ellos el impulso de una Ley de Cocineras Comunitarias y la creación de una Secretaría de Integración Sociourbana provincial, orientada a la ejecución de obras en barrios populares.

Testoni explicó que el objetivo también fue reclamar políticas públicas a nivel provincial: “Le queremos reclamar una estrategia que tenga que ver con generar mano de obra intensiva”, sostuvo, y mencionó la necesidad de fortalecer iniciativas en barrios y espacios comunitarios.

Además, advirtió sobre el impacto de la crisis en los sectores más postergados: “Son trabajadores y trabajadoras que no pueden ingresar al sistema productivo formal, y el Estado tiene que dar una respuesta lo más contundente posible”.