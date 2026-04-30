Sauce Viejo: qué dice el informe de Capital Humano sobre la zona de actuación de ASOEM

Por Santotomealdía



El conflicto por la representación gremial de los trabajadores municipales en la ciudad sumó un nuevo elemento en las últimas horas, tras la difusión de un informe oficial del Ministerio de Capital Humano que aborda la situación de ASOEM. El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo a partir de un pedido del intendente Mario Papaleo.

En ese marco, el informe precisa los alcances de la personería gremial del sindicato y su zona de actuación, en medio de una disputa que también involucra a otras organizaciones y que se da en paralelo a medidas de fuerza y reclamos por parte del sector.

En su punto inicial, el documento señala: “Las presentes actuaciones son iniciadas por el Sr. MARIO CLAUDIO PAPALEO, Intendente de la ciudad de Sauce Viejo, quien solicita a esta Autoridad de Control que informe si le otorgó a la asociación sindical A.S.O.E.M. la facultad y/o competencia para actuar en el ámbito territorial de la ciudad de Sauce Viejo” .

A partir de esa consulta, el organismo nacional detalla que “la ASOCIACION SINDICAL DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE (…) goza de Personería Gremial otorgada por Resolución número 40 de fecha 20/01/1970” , y se encuentra inscripta como entidad de primer grado.

En relación con el alcance territorial, el informe incorpora lo establecido en resoluciones vigentes y consigna: “SEGÚN RESOLUCION M.T.Y S.S.NRO.0789/90, CON ZONA DE ACTUACION EN TODO EL AMBITO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE” . Asimismo, agrega que esa normativa define el agrupamiento de trabajadores comprendidos, detallando distintas categorías dentro del ámbito municipal.

El documento también menciona que se adjuntan constancias administrativas vinculadas a lo informado y concluye señalando que, “no teniendo más que informar, estimo correspondería remitir las actuaciones a la guarda temporal, previa notificación al interesado” .

La difusión de este informe se da en un contexto de tensión por la representación sindical en la ciudad, donde ASOEM mantiene un conflicto con el Municipio y, al mismo tiempo, se encuentra en disputa con otros gremios por la titularidad de la representación de los trabajadores municipales.